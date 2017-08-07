Рогозин призвал российские авиакомпании отказаться от зарубежных самолетов

Уже с 2019 года Россия может приступить к отмене льгот для иностранных производителей самолетов, чтобы защитить отечественного производителя, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год, это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing, но уже к 2025 с учетом наших планов... мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. По мере появления наших новых самолетов мы будем отменять те льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям, уже, считайте, с 2019 года", — заявил Рогозин, передает РБК.
6 августа на заседании авиационной коллегии Рогозин призвал российские авиакомпании постепенно отказаться от эксплуатации самолетов зарубежного производства. "Остро назрел вопрос о принятии комплекса мер по прекращению установившейся практики оснащения российских авиаперевозчиков в основном иностранными самолетами и замещению новыми разработками отечественного авиапрома", — заявил Рогозин.
По его словам, российские авиакомпании практически перестали покупать самолеты Ил-96-300, Ту-214, Ту-204, предпочитая иностранные воздушные суда. В частности, в парке дальнемагистральных самолетов 80% судов произведено за границей. Такая ситуация, по словам Рогозина, сложилась за последние 15 лет. Он подчеркнул, что владельцы переданных в лизинг самолетов могут отозвать их в любой момент, а компании-производители — снять с техобслуживания. "В период 2012–2014 годы мы заплатили по льготам иностранным производителям самолетов 145 млрд руб. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 млрд руб", — отметил Рогозин, пишет bfm.ru.
Факт
Еще в апреле 2016 года Рогозин заявил о планах вытеснить Boeing и Airbus с российского рынка. Он заверил тогда, что соответствующие решения "уже фактически приняты президентом", а ситуацию, при которой в российском авиапарке преобладают иностранные суда, он назвал "позором".
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