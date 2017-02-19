Рогозин заявил, что новые российские ракеты смогут "разорвать" ПРО США

По словам Рогозина, на данный момент на вооружении в России состоят ракеты разных моделей, в том числе советские "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"). Это надежные образцы, которых опасаются западные страны, отметил вице-премьер. По его словам, на смену этим ракетам в скором времени придут новые межконтинентальные ракеты, разработка которых активно ведется, пишет РИА Новости.

Работы в этой сфере, по словам Рогозина, идут по плану, и новое оружие, которое скоро появится у армии, "способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США". "Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы", — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

Ранее гендиректор и главный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) Владимир Дегтярь рассказал, что центр начал разработку новой баллистической ракеты по заказу государства. Он не стал уточнять детали проекта, отметив лишь, что сейчас его предприятие выполняет еще несколько аналогичных заказов, в том числе и создание новой тяжелой баллистической ракеты "Сармат".

Это может быть новая ракета для ракетных подводных лодок, которая придет на смену новейшей стратегической системе "Булава", принятой на вооружение в 2007 году. Эти ракеты предназначены для вооружения стратегических атомных подводных лодок типа "Борей", первая из которых — крейсер "Юрий Долгорукий" — была принят на вооружение флота в январе 2013 года. Всего предполагается построить восемь таких подлодок, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.

Однако новая ракета может быть предназначена и для лодок следующего поколения, которые придут на смену "Бореям", полагает советник гендиректора ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) Валерий Половинкин. Их строительство начнется не ранее 2030 года