Романенко: команду «Единой России» на выборы мы сформируем вместе с барнаульцами

Сегодня в 8.00 в Барнауле открылись 60 счетных комиссий. Барнаульцы приступили к предварительному голосованию. Лично я, ставя отметки в бюллетене, сделал свой выбор осознанно. Сегодняшнему дню предшествовала большая подготовительная работа организационного комитета, участников предварительного голосования, людей, их поддерживающих. И результатом совместной работы станет команда "Единой России" на выборы 10 сентября, которую мы сформируем вместе с барнаульцами.