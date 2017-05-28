Романенко: команду «Единой России» на выборы мы сформируем вместе с барнаульцами

В воскресенье, 28 мая, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко принял участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по выборам в Барнаульскую городскую Думу на одном из счетных участков Барнаула.
Александр Романенко отметил, что предварительное голосование в краевой столице проходит в штатном режиме.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения "Единой России":
Сегодня в 8.00 в Барнауле открылись 60 счетных комиссий. Барнаульцы приступили к предварительному голосованию. Лично я, ставя отметки в бюллетене, сделал свой выбор осознанно. Сегодняшнему дню предшествовала большая подготовительная работа организационного комитета, участников предварительного голосования, людей, их поддерживающих. И результатом совместной работы станет команда "Единой России" на выборы 10 сентября, которую мы сформируем вместе с барнаульцами.
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