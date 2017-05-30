Росавиация предупредила о запрете перевозки больших электронных устройств в ручной клади

При сдаче ПЭУ в зарегистрированный багаж, устройство должно быть полностью выключено (не находиться в режиме ожидания или режиме пониженного энергосбережения) и помещено в защитную упаковку во избежание неумышленной активации или повреждения.

Защиту может обеспечить твердый чемодан и/или амортизирующий материал (одежда), чтобы препятствовать перемещению.

В настоящее время перевозка запасных батарей, зарядных банков и портативных электронных курительных устройств (электронных сигарет, персональных парогенераторов) в зарегистрированном багаже запрещена. Если требования безопасности запрещают перевозку этих предметов в салоне, то пассажир должен быть информирован о запрете таких вещей для перевозки как в зарегистрированном багаже, так и в ручной клади, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай" со ссылкой на Росавиацию.