Росавиация предупредила о запрете перевозки больших электронных устройств в ручной клади

Ряд государств запретили перевозку больших портативных электронных устройств (ПЭУ), работающих на литиевых батареях, в пассажирском салоне. Эта мера введена для обеспечения безопасности полетов.
При сдаче ПЭУ в зарегистрированный багаж, устройство должно быть полностью выключено (не находиться в режиме ожидания или режиме пониженного энергосбережения) и помещено в защитную упаковку во избежание неумышленной активации или повреждения.
Защиту может обеспечить твердый чемодан и/или амортизирующий материал (одежда), чтобы препятствовать перемещению.
В настоящее время перевозка запасных батарей, зарядных банков и портативных электронных курительных устройств (электронных сигарет, персональных парогенераторов) в зарегистрированном багаже запрещена. Если требования безопасности запрещают перевозку этих предметов в салоне, то пассажир должен быть информирован о запрете таких вещей для перевозки как в зарегистрированном багаже, так и в ручной клади, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай" со ссылкой на Росавиацию.
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