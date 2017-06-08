Росавиация пригрозила отменой всех чартерных рейсов

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько заявил о возможности отмены всех чартерных рейсов в стране, сообщает ТАСС.
Глава ведомства пояснил, что на такие меры придется пойти, если массовые задержки нерегулярных рейсов будут продолжаться. Росавиация проведет совещание с рядом чартерных перевозчиков по этому поводу 8 июня.
В настоящее время серьезные сбои в расписании фиксируются у авиакомпании "Вим-Авиа". По словам Нерадько, в самом пессимистичном варианте перевозчик справится с кризисом к середине июня.
Росавиация пока не намерена отзывать сертификат эксплуатанта у "Вим-Авиа". По причине задержек рейсов ограничить право на полеты невозможно, а проблем с неисправностью лайнеров перевозчика в ведомстве не зафиксировали.
6 июня стало известно, что "Вим-Авиа" аннулировала еще 13 рейсов по стране и за рубеж. Ранее в этом же месяце перевозчик отменил большинство чартеров из Антальи на летний период.
В начале июня министр транспорта России Максим Соколов пообещал, что из-за проблем с "Вим-Авиа" компенсации всем авиапассажирам за задержку рейсов будут увеличены.
Серьезные сбои в расписании у перевозчика возникли в конце мая. Тогда начались многочасовые задержки рейсов в Болгарию, Турцию и по другим направлениям, пишет Lenta.ru.
О владельце авиаперевозчика
100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.
В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.
Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.
Справка
20 июля 2016 года в Федеральном агентстве воздушного транспорта состоялось совещание с участием руководства авиакомпании "ВИМ-Авиа" по урегулированию ситуации с массовыми задержками рейсов на внутренних и международных направлениях. Среднее время задержки одного рейса составляло около 16 часов, а максимально — 40 часов, в связи с чем 19 июля 2016 года поступило более 100 заявлений в транспортную прокуратуру. Для нормализации ситуации авиакомпания начала обновление и пополнение воздушного парка.
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