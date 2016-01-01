Росавиация приостановила эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 из-за обнаруженного дефекта

Ранее авиакомпания "ИрАэро" выявила дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. После этого, 22 декабря, Росавиация разослала письмо всем эксплуатантам SSJ-100 с требованием провести разовую проверку. В письме говорится, что осмотр должен быть выполнен при участии представителя разработчика SSJ-100, а результаты — представлены в Росавиацию. Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов отказался от пояснений ситуации.

Представитель авиакомпании "Ямал" подтвердил, что проверка была выполнена, но дефектов не выявила. Все SSJ-100 в парке перевозчика планово выполняют полеты.

Разработчик этих самолетов — "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В компании подтвердили факт выявления дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но по их мнению, это не ведет к возникновению опасных ситуаций во время полета.

Специалисты из авиастроения утверждают, что повреждение указанных конструктивных элементов может иметь серьезные последствия. Даже незначительное повреждение узлов крепления через определенное время будет увеличиваться в размерах до тех пор, пока сам узел крепления не разрушится. Если это случится в воздухе, то это может привести к авиакатастрофе.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил 21 рейс из московского "Шереметьево" в пятницу. Большая часть из них касается внутрироссийских направлений — Архангельск, Сочи, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Воронеж. На восьми из отмененных рейсов, в частности в Волгоград, Ставрополь, Сургут, перевозчик эксплуатирует самолеты Sukhoi Superjet 100