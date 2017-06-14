Росавиация запросила у авиакомпаний список пилотов, уехавших работать за границу

"Прошу в срок до 15 июня представить в управление летной эксплуатации Росавиации информацию об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года из авиакомпании пилотах с указанием фамилии, имени, отчества, номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации, в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании", — говорится в телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Александром Нерадько.

С середины 2014 года российские авиакомпании регистрируют массовую утечку квалифицированных пилотов за границу. По данным газеты "Коммерсант", за последние 2,5 года на работу в азиатские компании перешли более 300 "наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского" — командиров воздушных судов, инструкторов (около ста из них — в Китай).

Позже в Минтрансе заявили, что ведомству известно о том, что российские пилоты массово переходят работать в азиатские авиакомпании. В пресс-службе министерства отметили, что совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта обсуждает предложения по предотвращению этой тенденции, пишет "Росбалт".