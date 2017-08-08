Росгидромет больше не предоставляет метеоданные авиакомпаниям в РФ

Авиакомпании столкнулись с необходимостью самостоятельной обработки метеоданных. Некоторые обратились за помощью в международные структуры гражданской авиации.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил незамедлительно обеспечить восстановление передачи метеоданных по российским аэропортам в глобальные информационные системы. Отмечается, что ситуация может разрешиться только после того, как объявленные "Авиаметтелекомом" тарифы будут утверждены ФАС. Работа по выполнению поручения на данный момент идет на уровне аппарата правительства, Минприроды, Минтранса и ФАС.

Ранее Росгидромет получал оплату за одну и ту же метеоинформацию как от авиакомпаний, которым она необходима для предполетной подготовки, так и от Государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), авиадиспетчеры которой должны сообщать эти данные экипажам воздушных судов на этапе выполнения полета. Теперь расходы за предоставление метеоинформации на этапе подготовки к полету отнесены к ставке сбора за аэронавигационное обслуживание, которая устанавливается ФАС России.

Глава Росгидромета Александр Фролов заявил, что сложившаяся ситуация создала реальную угрозу остановки работы метеорологических органов в 250 аэропортах. Представитель ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" сообщил "Известиям", что на сегодняшний день не известен ни один случай отмены рейсов из-за отсутствия метеорологической информации.

"Авиаметтелеком" Росгидромета является единственным в России полномочным органом, предоставляющим метеоданные в интересах международной аэронавигации.