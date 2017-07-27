Росгвардии поставили несъедобные пайки на сумму более 680 млн рублей

Первый заместитель главного военного прокурора Андрей Никулищин предложил Следственному департаменту МВД рассмотреть вопрос об уголовном преследовании лиц, причастных к производству и поставке несъедобных продовольственных пайков для внутренних войск и структурных подразделений МВД, сообщает РБК.
В 2015 году компания-посредник "Оборонпродкомплект" получила контракт на поставку пайков на сумму свыше 680 млн рублей. Рационы питания производились на подконтрольном Минобороны Барышском мясокомбинате.
Как установила Главная военная прокуратура (ГВП), пайки Барышского мясокомбината содержали продукты, "употребление которых в пищу не допускается". Это показала выборочная проверка пяти партий суммарным объемом 189 тысяч комплектов.
В действиях организаторов поставок усмотрены признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе следствия предложено установить роль в инкриминируемом преступлении работников "Оборонпродкомплекта" и Барышского мясокомбината.
В военной прокуратуре считают, что мошенничество совершили, "действуя по предварительному сговору", учредители "Оборонпродкомплекта" Денис Баринов, Людмила Атрощенко и Олег Чугунов. Они, как говорится в постановлении, "с целью хищения бюджетных средств, выделенных МВД России в рамках государственного оборонного заказа", организовали на мясокомбинате комплектование партий ИРП с заменой дорогостоящего сырья на более дешевое.
Также следствию подлежит установить роль ООО "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы "Московский", которое занималось проверкой пайков, поставляемых во внутренние войска, на соответствие требованиям ГОСТа и техническим условиям производителя, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.