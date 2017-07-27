Росгвардии поставили несъедобные пайки на сумму более 680 млн рублей

В 2015 году компания-посредник "Оборонпродкомплект" получила контракт на поставку пайков на сумму свыше 680 млн рублей. Рационы питания производились на подконтрольном Минобороны Барышском мясокомбинате.

Как установила Главная военная прокуратура (ГВП), пайки Барышского мясокомбината содержали продукты, "употребление которых в пищу не допускается". Это показала выборочная проверка пяти партий суммарным объемом 189 тысяч комплектов.

В действиях организаторов поставок усмотрены признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе следствия предложено установить роль в инкриминируемом преступлении работников "Оборонпродкомплекта" и Барышского мясокомбината.

В военной прокуратуре считают, что мошенничество совершили, "действуя по предварительному сговору", учредители "Оборонпродкомплекта" Денис Баринов, Людмила Атрощенко и Олег Чугунов. Они, как говорится в постановлении, "с целью хищения бюджетных средств, выделенных МВД России в рамках государственного оборонного заказа", организовали на мясокомбинате комплектование партий ИРП с заменой дорогостоящего сырья на более дешевое.

Также следствию подлежит установить роль ООО "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы "Московский", которое занималось проверкой пайков, поставляемых во внутренние войска, на соответствие требованиям ГОСТа и техническим условиям производителя, пишет polit.ru.