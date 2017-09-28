Росгвардия будет закупать хрустальные погоны

Росгвардия объявила тендер на поставку 104 пар хрустальных погон в подарочной коробке. Заявка ведомства размещена на портале госзакупок, пишут "Известия".
За исключением звезды хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными. В изделиях не допускаются потертости, помутнения, пузырьки, вкрапления, трещины, сколы, а также внесение цветных элементов, уточняется в заявке.
Две пары погон предназначены для "генерал-полковника", 22 — для "генерал-лейтенанта" и 80 пар — для "генерал-майора". Украшения, упакованные в бордовую бархатную коробочку с механизмом открытия верхней крышки, нужно поставить за 30 дней.
Максимальная стоимость контракта составляет 582,4 тыс. рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.