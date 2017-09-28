Росгвардия будет закупать хрустальные погоны

За исключением звезды хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными. В изделиях не допускаются потертости, помутнения, пузырьки, вкрапления, трещины, сколы, а также внесение цветных элементов, уточняется в заявке.

Две пары погон предназначены для "генерал-полковника", 22 — для "генерал-лейтенанта" и 80 пар — для "генерал-майора". Украшения, упакованные в бордовую бархатную коробочку с механизмом открытия верхней крышки, нужно поставить за 30 дней.

Максимальная стоимость контракта составляет 582,4 тыс. рублей.