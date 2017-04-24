Росгвардия проверит все стрелковые клубы после расстрела в Хабаровске

В отличие от пулевой и стендовой стрельбы, практическая стрельба не является олимпийским видом спорта. Это — легальная возможность "пострелять" практически для любого желающего. Со всеми вытекающими последствиями.

Хабаровск, апрель 2017 года. Молодой человек приходит в тир, берет пистолет, убивает инструктора и выходит из тира с оружием. Затем он совершает нападение на региональное управление ФСБ. Убиты еще двое, один ранен. Москва, февраль. Инструктора в тире убивает подросток и также скрывается с оружием.

Январь, бывший сотрудник тира убивает соседа, стреляет в полицейских, а потом кончает жизнь самоубийством. Как позднее сообщили СМИ, бывший инструктор имел психическое заболевание, но при этом работал в тире.

Что не так с центрами практической стрельбы в стране?

Борис Суховетченко,

президент региональной общественной организации "Федерация пулевой и стендовой стрельбы Хабаровского края":

Просто человек, который хотел зарабатывать деньги. Поэтому все было там на очень низком уровне, в том числе и охрана, и безопасность, и прочее. Вот оно и произошло. Люди, которые занимаются коммерческой стрельбой, кроме как зарабатыванием денег, в общем-то, наверное, ни о чем и не думают. Или думают, но в очень меньшей степени. Все упирается в деньги. Если правильно делать, то надо, чтобы инструктор зашел с тем, кто хочет стрелять, в помещение тира, в галерею. За ним бы глухо закрывалась дверь. Из галереи не было бы выхода, кроме как снаружи только открыть. Там должен сидеть человек, который бы нажимал на кнопочку, и дверь открывалась снаружи. Тогда вот таких эксцессов может и не быть. Все предусмотреть нельзя, конечно. Но там просто был большой бардак.

Двери должны закрываться, но не закрываются. Желающие пострелять должны приносить справки из психоневрологического диспансера, но в итоге люди с проблемами с психикой не то, что посещают, даже работают в некоторых тирах. Подростки вообще не могут попасть на огневой рубеж без сопровождения родителей, но попадают. У каждого стрелкового клуба свои правила. Общих не существует. После очередной (по некоторым данным, уже десятой) подобной трагедии, наверняка начнется закручивание гаек, и в этом плане важно разделять тиры и спортивные школы.

Игорь Шмелев,

председатель правления организации "Право на оружие":

Если ребенок занимается в секции при стрелковом клубе, не важно, какой из стрелковых видов спорта, особенно на первом этапе с ним обязательно присутствуют родители. Они знакомятся с тренером, контактируют на всех этапах начала занятия стрелка. Плюс ко всему, с ребенком, который занимается в секции, идет психологическая подготовка. Его обучают, его настраивают. Дети, прошедшие стрелковую секцию, подобную дурость не совершают. Они прекрасно отдают отчет в том, что находится у них в руках.

В целом, когда спорт превращается в бизнес, а бизнес — в спорт, это хорошо. Но не во всех случаях. Судя по тому, как часто в последнее время происходят нападения на стрелковые центры, возникает ощущение, что совершить такое преступление не так уж и сложно. И тиры становятся мишенью, пишет bfm.ru.

21 апреля в 17:02 по местному времени 17-летний Антон Конев зашел в здание приемной УФСБ по Хабаровскому краю и, не пройдя рамку, открыл стрельбу. В результате погибли переводчик с азербайджанского языка и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов. Нападавший был убит.

Оружие, которое использовалось при нападении, было похищено из местного стрелкового клуба. В результате нападения на тир погиб инструктор.

При этом официально в ФСБ сообщили, что "в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. в стрелковом клубе Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю", пишет "Росбалт".