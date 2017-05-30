Росгвардия вернет наименования и награды времен Великой Отечественной войны

Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ) вернет своим воинским частям награды, полученные в годы Великой Отечественной войны. Также планируется восстановить почетные наименования, в том числе и "имени Дзержинского Феликса Эдмундовича", пишет газета "Известия".
Такое решение принято по просьбе ветеранов и в ведомстве уже прорабатывается список батальонов, отрядов, полков, бригад и дивизий, которым вернут воинские регалии. Первым в списке станет Саратовский институт Росгвардии. Ему вновь присвоят имя Дзержинского. В годы ВОВ Внутренние войска, на базе которых была сформирована Росгвардия, входили в состав Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).
"Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского — это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как "дзержинцы". Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем", — рассказал заместитель командующего ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов
Военный историк Алексей Исаев рассказал, что воинские части и соединения, укомплектованные сотрудниками НКВД, хорошо проявили себя в нескольких ключевых сражениях Великой Отечественной.
"10-я стрелковая дивизия НКВД сыграла важную роль в обороне Сталинграда. Когда 23 августа 1942 года немцы прорвались к Волге, дивизии пришлось принять бой как обычному общевойсковому соединению. Она была достаточно хорошо экипирована, имела практически полный комплект личного состава. До октября соединение участвовало в боях вплоть до полного истощения. В момент, когда решалась судьба Сталинграда, 10-я дивизия НКВД оказалась цементом, скрепившим те группы бойцов 62-й армии, которые отступили к Сталинграду", — цитирует газета.
Но, как отметил Алексей Исаев, 10-я дивизия и армия НКВД были переданы в состав Красной Армии, поэтому для того, чтобы найти их наследников, военным историкам ФСВНГ придется изучить архивные документы.
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