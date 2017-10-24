Роскачество закупает по всей стране докторскую колбасу, чтобы проверить на ДНК собаки и лошади

Предстоит проверить, есть ли в колбасе синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, гормоны роста, антибиотики тетрациклиновой группы и не регламентированные российским законодательством сульфаниламиды.

Также эксперты ответят на вопрос, из какого же мяса делает колбасу тот или иной производитель, есть ли в ее составе ДНК лошади, собаки или птицы.

Отдельно будут исследовать, есть ли в докторской колбасе каррагинан и полифосфат, пишет "РГ". Первая добавка способна удерживать влагу, а вторая — не дает ей испариться, что позволяет увеличивать мышечную массу продукта. Нередко недобросовестные производители, пользуясь подобными ингредиентами, занижают количество или скрывают огрехи качества натурального сырья.

1 Из чего должна состоять докторская колбаса? По ГОСТУ в состав колбасы "Докторская" должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар (или глюкоза), пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301), фиксатор окраски: нитрит натрия (Е250).