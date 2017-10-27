Роскомнадзор рассказал, у кого из сотовых операторов больше базовых станций на Алтае

У "МегаФона" 637 базовых станций в Алтайском крае, у МТС — 532, у "ВымпелКома" (бренд "Билайн") - 464, а у Tele2 – 177. От количества базовых станций зависит зона покрытия сети, качество связи и скорость мобильного интернета.

Отрыв "МегаФона" от других операторов, вероятно, связан с тем, что в этом году компания первой в регионе запустила сети LTE во всех городах края. Так как у базовых станций 4G радиус действия меньше, чем в других стандартах, их нужно ставить больше, тем более в условиях городской застройки.

В Роскомнадзоре также сообщили, что в 2017 году в Алтайском крае введены в эксплуатацию 153 базовые станции, но какой оператор и сколько их поставил не уточнили.

В 2017 году в Алтайском крае в ходе радиоконтроля выявили 28 базовых станций, работающих без получения разрешений. Из них 18 принадлежали "ВымпелКому", шесть "МегаФону", три МТС и одна Tele2. По количеству неразрешенных РЭС (радиоэлектронных станций) операторов "большой четверки" Алтайский край занял девятое место в Сибири.

Операторы не получают вовремя разрешения на работу базовых станций, так как хотят быстрее развернуть сети, рассказал ComNews.ru Юрий Домбровский, президент Ассоциации региональных операторов связи. По мнению эксперта, несмотря на то, что сроки получения разрешений в последнее время сократились, бизнес все равно опережает бюрократию. А необходимость быстрого развертывания сетей 5G, скорее всего, потребует коррекции бюрократических процедур и перехода на уведомительный порядок использования радиочастот.

Гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков (Санкт-Петербург) рассказал altapress.ru, что по количеству базовых станций, введенных без разрешений, можно судить о том, кто из операторов нуждается в большем развертывании сетей из-за отставания.

Денис Кусков,

гендиректор аналитической компании Telecom Daily:

Почти все операторы иногда вводят базовые станции без разрешения. Они стараются покрыть сетью как можно большую территорию.

По данным ComNews.ru, за девять месяцев 2017 года в России выявлено 8,8 тыс. нелегальных базовых станций. И позиции операторов по этому показателю в стране точно такие же, как и в Алтайском крае.