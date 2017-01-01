Роскомнадзор разблокировал порносайт YouPorn

Роскомнадзор исключил популярный ресурс для взрослых YouPorn из реестра запрещенных сайтов. Такое решение накануне вынес суд Владивостока.
В январе адвокат Алексей Клецкин обжаловал блокировку порносайта. В итоге представитель YouPorn смог добиться отмены этого решения. Он заявил, что при оформлении дела были допущены серьезные нарушения. Теперь операторы должны открыть пользователям доступ к сайту.
Об отмене решения Роскомнадзор сообщил в своем Twitter.
Напомним, что популярный сайт для взрослых был заблокирован в сентябре 2016 года по решениям ряда районных судов страны.
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