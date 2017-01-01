Роскомнадзор решил не заставлять операторов "большой тройки" работать в Крыму

Ранее сообщалось, что у операторов "большой тройки" могут возникнуть проблемы при продлении 3G-лицензий, которые истекают весной. "На самом деле проблема преувеличена, она носит технический характер. Все как работали, так и будут работать. Кто работал в Крыму — тот так и будет работать. Кто не работал — тот точно так же и не будет", — сказал Ампелонский.

Роскомнадзор, посовещавшись с операторами связи, принял решение, что этот "технико-юридический казус" будет решен простым изменением приложения к лицензии, где будут указаны конкретные регионы, в которых тот или иной оператор связи осуществляет свое вещание.

"У нас нет цели загонять операторов "большой тройки" в Крым. Услуги сотовой связи там сейчас осуществляются, есть несколько сотовых операторов", — подчеркнул он.

Условия 3G-лицензий, срок действия которых составляет 10 лет, предусматривают обязательства по оказанию услуг связи на территории всей страны. Крым и Севастополь были присоединены к России только в 2014 году и на них эти требования не распространялись. По данным Минкомсвязи, на конец 2016 года современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма.

Справка

В Крыму работают "К-Телеком" (бренд WIN-Mobile, преемник сети МТС-Украина), "Крымтелеком" (работает на инфраструктуре "Киевстара", бывшей украинской "дочки" "Вымпелкома"), "Севмобайл" (в Севастополе) и "КТК-Телеком" (бренд "Волна").