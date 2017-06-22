Роскомнадзор "случайно" заблокировал Google.ru

Как сообщает "Медуза", доменное имя находилось в "черном списке" с 2016 года. Но "выгружать" его стали только сегодня, 22 июня. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство потребовало запретить ссылку, поскольку она вела на сайт букмекерской конторы.

"С одной из страниц на сайте google.ru осуществлялся редирект — перенаправление на сайт букмекерской конторы, который был ранее нами заблокирован", — объяснил РИА Новости претензии к Google пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

После того как Google выполнил требования Роскомнадзора и удалил ссылку на сайт букмекерской конторы, "выгрузку" домена прекратили и сайт интернет-компании удалили из реестра.

В 16 по мск google.ru перестали блокировать. Но у некоторых пользователей до сих пор возникают проблемы с доступом к ресурсу.