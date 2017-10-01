Роскомнадзор заблокировал онлайн-казино для детей

Федеральная налоговая служба выявила и предписала внести в Единый реестр 21 сайт владельцев онлайн-тотализаторов, на которых реализовывалась возможность принять участие в азартной игре, то есть сделать денежную ставку.

"Все сайты посвящены шутеру "Counter-Strike: Global Offensive", в которой предоставляется возможность покупки внутриигровых предметов", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

На этих сайтах пользователям игры предлагают услуги по покупке таких игровых предметов через ставки. "Очевидно, такие сайты являются аналогами интернет-казино, только для молодой интернет-аудитории", - резюмируют в ведомстве.

7 страниц сайтов заблокировали операторы связи, 4 исключили из реестра в связи с удалением запрещенной информации. Владельцам 10 сайтов отправлены уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенной информации.