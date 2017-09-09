Роскомнадзор заблокировал пять пиратских сайтов

Роскомнадзор заблокировал пять крупных пиратских сайтов с многомиллионной аудиторией, сообщает "Интерфакс". В ведомстве уточнили, что блокировка интернет-ресурсов состоялась по вступившему в законную силу решению Мосгорсуда.

Истцами в суде выступали правообладатели Warner Bros. Entertainment Inc и ЗАО "С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ". Заблокированные сайты нарушали авторские и смежные права при распространении контента. Посещаемость заблокированных пиратских сайтов варьировалась от 254 тыс. до 18,5 млн. посетителей в месяц. Указом президента Путина с октября в России заблокируют "зеркала" пиратских сайтов.