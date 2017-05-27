Роскосмос ищет следы неземной жизни на космической станции

Специалисты Роскосмоса регулярно собирают пробы пыли с внешней поверхности Международной космической станции (МСК). Ученые ищут следы внеземной жизни, пишет "Российская газета" со ссылкой на госкорпорацию Роскосмос.
Микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения в естественном виде. Это уникальный сборщиком вещества и, возможно, биоматериала внеземного происхождения. Сейчас российские ученые исследуют 19 проб пыли с поверхности станции, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни.
Как отмечают ученые, обнаружение внеземной жизни позволит понять, как она вообще появилась. Если найденные бактерии похожи на земные, значит, жизнь в космосе имеет общее происхождение. Если нет, то жизнь во Вселенной зарождалась по-разному.
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