Роскосмос ищет следы неземной жизни на космической станции

Микрометеориты и кометная пыль могут содержать биогенное вещество внеземного происхождения в естественном виде. Это уникальный сборщиком вещества и, возможно, биоматериала внеземного происхождения. Сейчас российские ученые исследуют 19 проб пыли с поверхности станции, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни.

Как отмечают ученые, обнаружение внеземной жизни позволит понять, как она вообще появилась. Если найденные бактерии похожи на земные, значит, жизнь в космосе имеет общее происхождение. Если нет, то жизнь во Вселенной зарождалась по-разному.