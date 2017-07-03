Роскосмос опубликовал фото Байкала

Роскосмос опубликовал пост в своем Instagram. На фото космонавта Олега Артемьева — вид на озеро Байкал с орбиты МКС.
Специалисты Роскосмоса приурочили публикацию к дате открытия озера.
2 июля 1643 года енисейский казак Курбат Иванов стал первым, кто достиг озера Байкал. Впоследствии Иванов составил знаменитый чертеж Байкала. Именно его донесения о богатом растительном и животном мире озера позволили русскому правительству оценить важность и значение Байкала. Так выглядит самое глубокое озеро планеты с высоты Международной космической станции. Фотография сделана космонавтом Олегом Артемьевым (@olegmks). . . On July 2 1643 the first Russian explorer Kurbat Ivanov reached Lake Baikal. This is how the deepest lake in the world is seen from the space. Picture taken at the height of the ISS by cosmonaut Oleg Artemyev. #роскосмос #космос #Россия #Байкал #озеро #cosmos #space #Russia #lake #Baikal #roscosmos #roscosmosofficial
"2 июля 1643 года енисейский казак Курбат Иванов стал первым, кто достиг озера Байкал. Впоследствии Иванов составил знаменитый чертеж Байкала. Именно его донесения о богатом растительном и животном мире озера позволили русскому правительству оценить важность и значение Байкала. Так выглядит самое глубокое озеро планеты с высоты Международной космической станции", — говорится в сообщении Роскосмоса.
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