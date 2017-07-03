Роскосмос опубликовал фото Байкала

Специалисты Роскосмоса приурочили публикацию к дате открытия озера.

"2 июля 1643 года енисейский казак Курбат Иванов стал первым, кто достиг озера Байкал. Впоследствии Иванов составил знаменитый чертеж Байкала. Именно его донесения о богатом растительном и животном мире озера позволили русскому правительству оценить важность и значение Байкала. Так выглядит самое глубокое озеро планеты с высоты Международной космической станции", — говорится в сообщении Роскосмоса.