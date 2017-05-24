"Роснефть" отменила закупку, возмутившую Навального

Ранее Навальный на своем сайте разместил материал, согласно которому дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" закупила столовые приборы, посуду и другую утварь по высоким ценам, в частности две икорницы по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей каждый.

"Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", — сказал Леонтьев.

По словам Леонтьева, скорее всего, компания объявит аналогичную закупку, так как в любом случае ей требуется посуда и столовые приборы.

"Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен", — заключил Леонтьев.

Ранее он рассказал, что компании необходимо закупить эти предметы для самолетов, так как их сотрудники часто совершают дальние перелеты, длящиеся более 12 часов без посадки, и они вынуждены ночевать, работать и вести переговоры в самолете, "проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей".