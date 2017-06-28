"Роснефть" пригрозила хакерам, которые атаковали ее компьютеры

В "Роснефти" заявили, что по факту атаки уже обратились в правоохранительные органы.

Компания "Роснефть", серверы которой подверглись мощной хакерской атаке, пригрозила, что "распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность". Об этом говорится в Twitter компании.

Распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность. — ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) 27 июня 2017 г.

О каких именно "панических сообщениях" идет речь, не указано.

Также в микроблоге компании говорится, что хакерская атака могла привести к серьезным последствиям. "Однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены", — сказано в сообщении.

В telegram-канале "Сайберсекьюрити" IT-специалиста Александра Литреева есть версия, что компьютеры атаковал вирус Petya.A, похожий на Wanna Cry. Он шифрует главную таблицу файлов (MFT) и требует деньги за расшифровку. Сотрудники компаний, подвергшихся атаке, открывали вредоносные вложения в письмах на электронной почте. По данным Литреева, от вируса, кроме "Роснефти", пострадали Ощадбанк, Mars, Новая Почта, Nivea, TESA, Киевский метрополитен, магазины "Ашан", украинские операторы (Киевстар, LifeCell, УкрТелеКом), ПриватБанк, правительственные компьютеры Украины и другие, пишет znak.com.

Новая хакерская атака на системы ряда компаний в России не поставила под угрозу работу компьютерных систем администрации президента, официально заявил Кремль.

На сегодняшний день эффективного способа противостоять вирусу нет. Существующие дешифровщики на Petya не действуют. О самом вирусе впервые стало известно еще в марте 2017 года. По словам IT-специалистов, нынешняя вредоносная программа была модернизирована и получила название Petya-А, пишет bfm.ru.

Число вредоносных программ для атак на устройства Интернета вещей превысило семь тысяч, причем более половины из них появились за первые шесть месяцев 2017 года. Такие цифры приводят эксперты "Лаборатории Касперского". Аналитики компании также отмечают, что сейчас по всему миру работают больше 6 миллиардов подключенных к интернету устройств, и люди подвергаются серьезной опасности. Взламывая умные гаджеты, злоумышленники получают возможность шпионить за пользователями, шантажировать их, а также использовать устройства в качестве промежуточного звена для совершения преступлений.