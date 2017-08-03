Роспотребнадзор посоветовал мыть арбузы с мылом

Хороший, спелый арбуз должен быть крупным. Цвет его корки — яркий и контрастный, сама она твердая и блестящая. А светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

Перед тем, как арбуз разрезать, необходимо тщательно вымыть его теплой водой с мылом. Если после разреза обнаружится, что арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление. Разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике.

У спелой дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат.

Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы, пишет trud.ru.