Роспотребнадзор запретит продавцам требовать паспортные данные

Это касается покупки билетов на концерт. Сегодня в кассах могут потребовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это вовсе необязательно. Начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков отмечает, что раньше паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею.

Действительно, как говорят эксперты, требование персональных данных является важным фактором для совершения покупки, но только в строго установленных случаях. Большинство же продавцов незаконно спрашивают паспорта у граждан России. В связи с этим, в управлении защиты прав потребителей уже приступили к разработке законопроекта по поручению президента России. Документ должен быть подготовлен к 1 декабря.

Размер штрафа за нарушения закона пока обсуждается.