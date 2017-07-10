Роспотребнадзор запретит продавцам требовать паспортные данные

Роспотребнадзор может запретить компаниям, которые предоставляют различные товары и услуги, требовать персональные паспортные данные человека, когда это не предусмотрено законом. За это продавцов могут привлечь к административной ответственности, сообщает издание "Известия".
Это касается покупки билетов на концерт. Сегодня в кассах могут потребовать паспортные данные для оформления покупки, хотя это вовсе необязательно. Начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков отмечает, что раньше паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею.
Действительно, как говорят эксперты, требование персональных данных является важным фактором для совершения покупки, но только в строго установленных случаях. Большинство же продавцов незаконно спрашивают паспорта у граждан России. В связи с этим, в управлении защиты прав потребителей уже приступили к разработке законопроекта по поручению президента России. Документ должен быть подготовлен к 1 декабря.
Размер штрафа за нарушения закона пока обсуждается.
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