Россельхозбанк предоставил более 70 млрд рублей по программе льготного кредитования

По итогам I полугодия 2017 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 70 млрд рублей. Кредитные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке кредитования агропредприятий, так как имеют минимальный уровень ставок.
Поддержкой банка в рамках механизма льготного кредитования получили возможность воспользоваться свыше 2 тысяч заемщиков из 71 региона России. Заявки клиентов РСХБ на сумму еще порядка 105 млрд рублей в настоящее время находятся на согласовании в Минсельхозе России.
Россельхозбанк выступает ключевой финансовой организацией, через которую реализуется новый механизм – банк обеспечивает основную долю всей выдачи. Средства предоставляются как на проведение сезонных работ, так и на инвестиционные цели агропредприятий.
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.