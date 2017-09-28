Россельхозбанк расширил перечень аккредитованных объектов недвижимости в Алтайском крае

Оформить ипотечный займ в этих домах можно по ставке от 9,5 %* годовых. При этом сумма первоначального взноса должна быть не менее 20%. Будущие новосёлы могут рассчитывать на сумму до 20 млн рублей.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала:

На сегодняшний день Алтайским филиалом аккредитовано свыше 90 объектов недвижимости в Барнауле, Бийск, Горно-Алтайске, что позволяет расширить возможности наших клиентов в решении квартирного вопроса.

Стоит отметить, по состоянию на 15 сентября ипотечный кредитный портфель филиала превышает 3,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 25%. В текущем году в филиал было подано свыше 3 тысяч заявок на сумму более 4,2 млрд рублей.

Более подробную информацию об условиях ипотечного кредитования в Банке можно получить по адресу: г. Барнаул, ул. Советская, 9в, тел.: 8 (3852) 53-63-73, а также на официальном сайте www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

*Ипотечный жилищный кредит предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на приобретение квартиры и апартаментов на первичном и вторичном рынках, а также на приобретение земельного участка, жилого дома с земельным участком (в том числе таунхауса), на срок не более 30 лет. Процентные ставки составляют от 9,5%годовых. Первоначальный взнос – от 15% (на готовое жильё) и 20% (на строящееся жильё) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей до 20 млн рублей. Процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка увеличивается на 1%.