Россельхозбанк увеличил кредитование реального сектора экономики на 37%

По итогам I полугодия 2017 года "Россельхозбанк" направил предприятиям АПК, промышленности, торговли и других отраслей порядка 848 млрд рублей, что на 37% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом заявил председатель Правления "Россельхозбанка" Дмитрий Патрушев в ходе XXVI Международного финансового конгресса, организаторами которого выступают Центральный банк Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.
Дмитрий Патрушев,
председатель Правления "Россельхозбанка":
Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям реального сектора, планомерно увеличивая объемы кредитования как агропромышленного комплекса, так и других приоритетных отраслей экономики. По этому направлению Банк демонстрирует темпы гораздо выше среднерыночных.
В рамках основной темы конгресса "Финансы для развития" руководители органов государственной власти, представители банков и нефинансовых организаций, российские и зарубежные эксперты обсуждают широкий круг вопросов, посвященных обеспечению экономического роста, банковскому регулированию, развитию финансовых рынков.
Дмитрий Патрушев,
председатель Правления "Россельхозбанка":
Деятельность Банка России, направленная на обеспечение устойчивости системы перед различными рисками и стабилизацию ситуации на финансовых рынках и в экономике, позволяет создавать необходимые условия для обеспечения поступательного экономического развития страны.
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.