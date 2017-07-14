Россельхозбанк увеличил кредитование реального сектора экономики на 37%

Дмитрий Патрушев,

председатель Правления "Россельхозбанка":

Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям реального сектора, планомерно увеличивая объемы кредитования как агропромышленного комплекса, так и других приоритетных отраслей экономики. По этому направлению Банк демонстрирует темпы гораздо выше среднерыночных.

В рамках основной темы конгресса "Финансы для развития" руководители органов государственной власти, представители банков и нефинансовых организаций, российские и зарубежные эксперты обсуждают широкий круг вопросов, посвященных обеспечению экономического роста, банковскому регулированию, развитию финансовых рынков.

Дмитрий Патрушев,

председатель Правления "Россельхозбанка":

Деятельность Банка России, направленная на обеспечение устойчивости системы перед различными рисками и стабилизацию ситуации на финансовых рынках и в экономике, позволяет создавать необходимые условия для обеспечения поступательного экономического развития страны.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.