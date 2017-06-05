Россельхозбанк вложит в АПК около 1,2 триллиона рублей в 2017 году

Дмитрий Патрушев,

председатель правления Россельхозбанка:

Важно отметить, что порядка 13 миллиардов рублей были направлены малому и среднему бизнесу.

По его словам, в 2016 году кредитная организация вложила в АПК 1 триллион рублей, а за первые четыре месяца 2017 года уже около 370 миллиардов рублей. В том числе в рамках механизма льготного кредитования аграриям с начала года было предоставлено 63,5 миллиарда рублей по ставке не выше 5 процентов годовых.

Он также заявил, что Россельхозбанк является одним из основных банков — участников нового механизма.

Рассказывая об участии Россельхозбанка в ПМЭФ, Патрушев отметил, что кредитная организация планирует заключить на ПМЭФ трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью и Красноярским краем, третьей стороной в которых выступает компания "Эко-Культура". В рамках данного соглашения будут реализованы проекты строительства крупных тепличных комплексов по производству овощей.

Дмитрий Патрушев,

председатель правления Россельхозбанка:

Также планируется подписание трехстороннего соглашения с Администрацией Приморского края и компанией "Мерси Трейд". Это инвестиционный проект по производству и глубокой переработке мяса свинины.

Патрушев также подчеркнул, что, помимо сектора АПК, банку интересны и другие отрасли экономики, в частности с оборонная промышленность. Россельхозбанк работает с такими компаниями, как "Объединенная авиастроительная корпорация", "Концерн "Алмаз-Антей"", "Ростех", "Роскомос", "Объединенная судостроительная корпорация", соглашение с которой также было подписано сегодня на форуме. РСХБ выступает в качестве уполномоченного банка по работе с гособоронзаказом, а также предоставляет полный спектр банковских услуг предприятиям оборонного комплекса, включая кредитование, документарные операции, международные расчеты, казначейские услуги.

Кроме того, РСХБ намерен развивать розничное кредитование, в частности ипотеку.

Источник: lenta.ru