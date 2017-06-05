Россельхозбанк вложит в АПК около 1,2 триллиона рублей в 2017 году

Россельхозбанк (РСХБ) в 2017 году намерен вложить в развитие агропромышленного комплекса (АПК) около 1,2 триллиона рублей. Об этом в ходе ПМЭФ-2017 заявил председатель правления банка Дмитрий Патрушев, передает корреспондент "Ленты.ру".
Дмитрий Патрушев,
председатель правления Россельхозбанка:
Важно отметить, что порядка 13 миллиардов рублей были направлены малому и среднему бизнесу.
Он также заявил, что Россельхозбанк является одним из основных банков — участников нового механизма.
Рассказывая об участии Россельхозбанка в ПМЭФ, Патрушев отметил, что кредитная организация планирует заключить на ПМЭФ трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью и Красноярским краем, третьей стороной в которых выступает компания "Эко-Культура". В рамках данного соглашения будут реализованы проекты строительства крупных тепличных комплексов по производству овощей.
Дмитрий Патрушев,
председатель правления Россельхозбанка:
Также планируется подписание трехстороннего соглашения с Администрацией Приморского края и компанией "Мерси Трейд". Это инвестиционный проект по производству и глубокой переработке мяса свинины.
Патрушев также подчеркнул, что, помимо сектора АПК, банку интересны и другие отрасли экономики, в частности с оборонная промышленность. Россельхозбанк работает с такими компаниями, как "Объединенная авиастроительная корпорация", "Концерн "Алмаз-Антей"", "Ростех", "Роскомос", "Объединенная судостроительная корпорация", соглашение с которой также было подписано сегодня на форуме. РСХБ выступает в качестве уполномоченного банка по работе с гособоронзаказом, а также предоставляет полный спектр банковских услуг предприятиям оборонного комплекса, включая кредитование, документарные операции, международные расчеты, казначейские услуги.
Кроме того, РСХБ намерен развивать розничное кредитование, в частности ипотеку.
Источник: lenta.ru