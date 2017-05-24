Россельхозбанк запустил сервис Android Pay с Mastercard

Android Pay позволяет клиентам АО "Россельхозбанк", зарегистрировав свою действующую платежную карту на мобильном устройстве с операционной системой Android, использовать его для оплаты покупок в торгово-сервисных предприятиях в России и в других странах мира.

Процесс подключения Android Pay занимает не более двух минут – для этого необходимо скачать специальное мобильное приложение из магазина Google Play, ввести данные платежной карты и одноразовый пароль. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью Android Pay АО "Россельхозбанк" не взимает с клиентов никаких комиссий.

Для оплаты покупок достаточно активировать телефон и поднести к платежному терминалу, поддерживающему технологию бесконтактных платежей. Также платежи можно совершать через Интернет-приложения, выбрав для этого способ оплаты "Android Pay".

Россельхозбанк активно внедряет и развивает технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. При этом особое значение уделяется вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.