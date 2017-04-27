Россельхознадзор дважды не дал вывезти из Алтайского края рыбу, сухое молоко и картофеля

Картофель. Фото: rshn-alt.ru. Камбала. Фото: rshn-alt.ru. Сельдь. Фото: rshn-alt.ru. Продуктовый груз. Фото: rshn-alt.ru. Продуктовый груз. Фото: rshn-alt.ru.

Гражданин Казахстана с территории Рубцовского района пытался перевезти в Усть-Каменогорск 350 кг молока сухого, 1,5 тонны рыбы мороженой (сельдь, скумбрия, камбала) без ветеринарно-сопроводительных документов, а также 3,2 тонны картофеля продовольственного без фитосанитарного сертификата. За нарушение правил вывоза владелец груза привлечен к административной ответственности. Вывоз груза был запрещен, мужчине разъяснили порядок вывоза данных видов продукции на экспорт.

Позже, в тот же день, в Третьяковском районе инспекторы снова задержали данный груз. Гражданин повторно попытался вывезти продукцию без документов, подтверждающих безопасность продукции. Груз не допустили к вывозу, нарушителя в очередной раз привлекли к административной ответственности.

Инспекторам Россельхознадзора помогали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.