России не хватает инженеров и промышленников

В интервью РИА Новости эксперт рассказал, что сегодня необходимо уделять внимание подготовке специалистов именно в сфере производства, а те, кто учился, например, по специальностям "юриспруденция" или "экономика" вполне могут пройти переобучение. Без работы и достойной зарплаты они не останутся.

Чиновник рассказал, что самыми востребованными у работодателей в 2017 году стали профессионалы высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. А вот специалисты из бизнес-сферы, менеджеры, руководители и документоведы все чаще остаются нетрудоустроенными.

При этом глава Роструда добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество безработных снижается.