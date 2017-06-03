России не хватает инженеров и промышленников

Глава Роструда Всеволод Вуколов на Петербургском экономическом форуме пожаловался, что стране не хватает инженеров и квалифицированных рабочих в сфере промышленного производства.
В интервью РИА Новости эксперт рассказал, что сегодня необходимо уделять внимание подготовке специалистов именно в сфере производства, а те, кто учился, например, по специальностям "юриспруденция" или "экономика" вполне могут пройти переобучение. Без работы и достойной зарплаты они не останутся.
Чиновник рассказал, что самыми востребованными у работодателей в 2017 году стали профессионалы высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. А вот специалисты из бизнес-сферы, менеджеры, руководители и документоведы все чаще остаются нетрудоустроенными.
При этом глава Роструда добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество безработных снижается.
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