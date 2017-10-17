Опрос: россияне рассказали о распределении обязанностей в семье

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о том, как должны быть распределены обязанности в семье, сообщает ТАСС.
Только один человек из каждой сотни респондентов считает, что зарабатывать в семье должна женщина. Большинство опрошенных по традиции возлагают обязанность кормильца на мужчину (54 процента).
По мнению 74 процентов респондентов, проводить уборку в доме должны оба супруга. Подавляющее число участников исследования также говорят о совместной обязанности мужчины и женщины по воспитанию детей (84 процента).
В опросе, проведенном с 1 по 3 октября, участвовали 1 800 взрослых людей, пишет Lenta.ru.
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