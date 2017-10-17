Опрос: россияне рассказали о распределении обязанностей в семье

Только один человек из каждой сотни респондентов считает, что зарабатывать в семье должна женщина. Большинство опрошенных по традиции возлагают обязанность кормильца на мужчину (54 процента).

По мнению 74 процентов респондентов, проводить уборку в доме должны оба супруга. Подавляющее число участников исследования также говорят о совместной обязанности мужчины и женщины по воспитанию детей (84 процента).

В опросе, проведенном с 1 по 3 октября, участвовали 1 800 взрослых людей, пишет Lenta.ru.