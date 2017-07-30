Россия готовит адресные санкции против лиц, не пустивших самолет с Рогозиным в Кишинев

"Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные", — сказал Рогозин.

28 июля румынские власти не пустили в воздушное пространство страны рейс российской авиакомпании S7, под предлогом того, что в самолете находится "санкционное лицо". На борту лайнера, летевшего из Москвы в Кишинев находились 165 пассажиров, пишет bfm.ru.