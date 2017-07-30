Россия готовит адресные санкции против лиц, не пустивших самолет с Рогозиным в Кишинев

Россия готовит санкции в отношении лиц, которые стояли за решением не пропустить российский самолет в воздушное пространство Румынии и сорвавших тем самым визит вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдавию, сообщил сам Рогозин 29 июля в интервью на телеканале "Россия 24".
"Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные", — сказал Рогозин.
28 июля румынские власти не пустили в воздушное пространство страны рейс российской авиакомпании S7, под предлогом того, что в самолете находится "санкционное лицо". На борту лайнера, летевшего из Москвы в Кишинев находились 165 пассажиров, пишет bfm.ru.
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