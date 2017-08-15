Россия отдала Казахстану часть озера в Новосибирской области

После демаркации границы Россия полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное в Купинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает администрация района.
До 10 августа граница между странами проходила через озеро, расположенное в пяти километрах от деревни Покровка. Теперь озеро полностью принадлежит соседнему государству.
В администрации Купинского района отметили, что в сезон охоты озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.
Глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и экономическую деятельность "эта демаркация не затрагивает". "Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", — заявил Шубников, пишет НГС. Новости.
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