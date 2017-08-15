Россия отдала Казахстану Сладкое озеро в Новосибирской области

Озеро Сладкое, половина которого располагалась в Купинском районе Новосибирской области, теперь целиком принадлежит Казахстану. Об этом заявили в региональном погрануправлении ФСБ РФ.
Между нашими странами прошла демаркация границы, во время которой было решено передать озеро соседям: теперь граница проходит по восточному берегу Сладкого.
До этого с российской стороны местные жители приезжали на озеро поохотиться. Однако, как уверяют в погрануправлении, передачу озера встретили в Купинском районе спокойно.
По словам представителя в погрануправления, "никто из местных жителей не возмущался. Прошли сходы граждан, и всех предупредили".
Ранее на сайте районной администрации появилось сообщение с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане!", в котором сообщалось, что до проведения демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками — ред.) часть озера находилось в России, теперь же оно полностью оказалось на территории Казахстана.
Справка
Демаркация границы с Казахстаном началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами). На этом участке демаркация проводилась впервые, пишет РИА "Новости".
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