Россия отдала Казахстану Сладкое озеро в Новосибирской области

Между нашими странами прошла демаркация границы, во время которой было решено передать озеро соседям: теперь граница проходит по восточному берегу Сладкого.

До этого с российской стороны местные жители приезжали на озеро поохотиться. Однако, как уверяют в погрануправлении, передачу озера встретили в Купинском районе спокойно.

По словам представителя в погрануправления, "никто из местных жителей не возмущался. Прошли сходы граждан, и всех предупредили".

Ранее на сайте районной администрации появилось сообщение с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане!", в котором сообщалось, что до проведения демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками — ред.) часть озера находилось в России, теперь же оно полностью оказалось на территории Казахстана.

Справка

Демаркация границы с Казахстаном началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами). На этом участке демаркация проводилась впервые, пишет РИА "Новости".