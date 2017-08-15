Россия отдала Казахстану Сладкое озеро в Новосибирской области

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Сегодня, 19:34.
Политика

Озеро Сладкое, половина которого располагалась в Купинском районе Новосибирской области, теперь целиком принадлежит Казахстану. Об этом заявили в региональном погрануправлении ФСБ РФ.

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Между нашими странами прошла демаркация границы, во время которой было решено передать озеро соседям: теперь граница проходит по восточному берегу Сладкого.

До этого с российской стороны местные жители приезжали на озеро поохотиться. Однако, как уверяют в погрануправлении, передачу озера встретили в Купинском районе спокойно.

По словам представителя в погрануправления, "никто из местных жителей не возмущался. Прошли сходы граждан, и всех предупредили".

Ранее на сайте районной администрации  появилось сообщение с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане!", в котором сообщалось, что до проведения демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками — ред.) часть озера находилось в России, теперь же оно полностью оказалось на территории Казахстана.

Справка

Демаркация границы с Казахстаном началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами). На этом участке демаркация проводилась впервые, пишет РИА "Новости".

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