Россия по добыче нефти достигла рекордных результатов

Добыча нефти в РФ в 2016 году увеличилась на 2,5% год к году — до 547,49 млн тонн, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
В декабре добыча нефти составила 47,4 млн тонн (рост на 3,5% к декабрю 2015 года).
Лидером по росту нефтедобычи в России в ушедшем году стал "Новатэк", увеличив этот показатель на 37,6% год к году — до 12,46 млн тонн. Среди нефтяных компаний лучший результат по динамике добычи показала "Газпром нефть" — компания добыла 57,79 млн тонн нефти, что на 6,7% больше, чем за прошлый год.
Также есть компании, которые не показали роста по добыче нефти. К примеру, "Лукойл" снизил нефтедобычу на 2,8% — до 83,57 млн тонн, "Русснефть" — на 5,2%, до 7 млн тонн, "Независимая нефтяная компания" (ННК) — на 1,3%, до 2,3 млн тонн.
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