Россия сняла запрет на турецкие продукты

Россия сняла ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов. Исключение касается только томатов. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства.
В частности, снят запрет на ввоз кур и индеек, огурцов, яблок, груш, винограда, земляники и клубники.
Отменен также запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, выполнять некоторые работы и оказывать услуги. Речь идет, в частности, о строительстве и туризме.
Что касается томатов, то их могут разрешить ввозить для переработки, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на ПМЭФ-2017. Консультации об этом будут идти до конца лета, но о больших объемах импорта речи не идет, пишет РИА Новости.
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