Россия сняла запрет на турецкие продукты

В частности, снят запрет на ввоз кур и индеек, огурцов, яблок, груш, винограда, земляники и клубники.

Отменен также запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, выполнять некоторые работы и оказывать услуги. Речь идет, в частности, о строительстве и туризме.

Что касается томатов, то их могут разрешить ввозить для переработки, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на ПМЭФ-2017. Консультации об этом будут идти до конца лета, но о больших объемах импорта речи не идет, пишет РИА Новости.