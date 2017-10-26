Россия создаст на Курильских островах военно-морскую базу

Сегодня, 15:04.
Политика

Россия приняла решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах, сообщает "Интерфакс".

Курилы.
Курилы. Фото: commons.wikimedia.org, СС0.

"Решение принято. Оно в стадии реализации", — сказал агентству первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Прошлой осенью Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что на вооружение дивизии поступают новые образцы вооружения и военной техники.

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