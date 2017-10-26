Россия станет соинвестором "города будущего" в Саудовской Аравии

Г0н Дмитриев заявил об этом в кулуарах форума Future Investment Initiative.

РФПИ намерен вложить несколько миллиардов долларов (общий объем инвестиций оценивается в 500 млрд долларов). К проекту будут привлечены ведущие российские компании, работающие в области солнечной энергетики, здравоохранения и образования, технологий искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры.

"Мы говорим об инвестициях в объеме нескольких миллиардов долларов от РФПИ и партнеров. Наши российские компании также планируют инвестировать в озвученные мною сектора",— отметил Дмитриев, пишет polit.ru.

Справка

О строительстве города на берегу Красного моря объявил 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. "Город будущего" займет территорию размером 260 тысяч квадратных километров и будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников.