Россия станет соинвестором "города будущего" в Саудовской Аравии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд станет одним из соинвесторов проекта строительства "города будущего" NEOM в Саудовской Аравии, сообщает "Прайм".
Г0н Дмитриев заявил об этом в кулуарах форума Future Investment Initiative.
РФПИ намерен вложить несколько миллиардов долларов (общий объем инвестиций оценивается в 500 млрд долларов). К проекту будут привлечены ведущие российские компании, работающие в области солнечной энергетики, здравоохранения и образования, технологий искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры.
"Мы говорим об инвестициях в объеме нескольких миллиардов долларов от РФПИ и партнеров. Наши российские компании также планируют инвестировать в озвученные мною сектора",— отметил Дмитриев, пишет polit.ru.
Справка
О строительстве города на берегу Красного моря объявил 24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. "Город будущего" займет территорию размером 260 тысяч квадратных километров и будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников.
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