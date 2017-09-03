Россия уничтожила все химбоеприпасы с люизитом

16
Сегодня, 17:59.
Политика

Россия отчиталась об уничтожении всех запасов боеприпасов, имеющих боевое отравляющее вещество люизит, сообщает "Интерфакс".

В противогазе.
В противогазе. Фото: СС0.

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит", — отметил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Теперь осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. Данные действия военные намерены предпринять в ближайшие недели, что поставит точку в обязательствах России по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, пишет polit.ru.

Справка

Люизит — боевое отравляющее вещество, представляющее из себя темно-коричневую жидкость с резким запахом, напоминающим запах герани. Оно может поражать человека через защитные костюмы и противогазы. Попадая на кожу человека, люизит вызывает тяжелые нарывы и язвы, приводит к потере зрения и общему отравлению организма.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров