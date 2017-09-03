Россия уничтожила все химбоеприпасы с люизитом

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит", — отметил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

Теперь осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа VX. Данные действия военные намерены предпринять в ближайшие недели, что поставит точку в обязательствах России по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, пишет polit.ru.

Справка

Люизит — боевое отравляющее вещество, представляющее из себя темно-коричневую жидкость с резким запахом, напоминающим запах герани. Оно может поражать человека через защитные костюмы и противогазы. Попадая на кожу человека, люизит вызывает тяжелые нарывы и язвы, приводит к потере зрения и общему отравлению организма.