Россия выплатила последний внешний долг СССР

Это было последнее иностранное государство — кредитор бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными.

Россия подписала с Боснией и Герцеговиной соглашение о выплате долга в марте. Оно вступило в силу в июле, а в августе задолженность была погашена единовременным платежом.

Долг перед Боснией и Герцеговиной возник из-за того, что Россия признала ответственность по долгам СССР перед бывшей Югославией. С другими бывшими югославскими республиками Москва полностью расплатилась в 2011-2016 годах. Минфин отмечает, что у РФ остается непогашенной только задолженность перед Южной Кореей. Это 594,3 млн долларов, которые нужно выплатить до конца 2025 года.