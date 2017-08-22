Россия выплатила последний внешний долг СССР

Россия погасила последний внешний долг Советского Союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин. 8 августа Москва выплатила 125,2 млн долларов Боснии и Герцеговине.
Это было последнее иностранное государство — кредитор бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными.
Россия подписала с Боснией и Герцеговиной соглашение о выплате долга в марте. Оно вступило в силу в июле, а в августе задолженность была погашена единовременным платежом.
Долг перед Боснией и Герцеговиной возник из-за того, что Россия признала ответственность по долгам СССР перед бывшей Югославией. С другими бывшими югославскими республиками Москва полностью расплатилась в 2011-2016 годах. Минфин отмечает, что у РФ остается непогашенной только задолженность перед Южной Кореей. Это 594,3 млн долларов, которые нужно выплатить до конца 2025 года.
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