Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран

В 2017 году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. В список также вошли ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Аналитики замечают, что в этих странах наблюдается улучшение политического климата.
Как считает иностранное агентство, российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги. Как пишет Bloomberg, помимо всего прочего Россия получает выгоду от роста цен на нефть.
При этом по оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.
Ранее эксперты Bloomberg отмечали, что рубль стал самой привлекательной инвестиционной валютой в мире. За год российская валюта укрепилась не только по отношению к американскому доллару, но и к евро. В конце января 2016 года за один евро давали почти 94 рубля, а 28 декабря евро стоил уже 62,4 рубля. В среднем по году евро сформировался на уровне 74 рублей, доллар — около 67 рублей. Среди факторов, поддержавших движение вверх рублевых котировок, аналитики называют рост цен на "черное золото" и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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