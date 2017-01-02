Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран

Как считает иностранное агентство, российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги. Как пишет Bloomberg, помимо всего прочего Россия получает выгоду от роста цен на нефть.

При этом по оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Ранее эксперты Bloomberg отмечали, что рубль стал самой привлекательной инвестиционной валютой в мире. За год российская валюта укрепилась не только по отношению к американскому доллару, но и к евро. В конце января 2016 года за один евро давали почти 94 рубля, а 28 декабря евро стоил уже 62,4 рубля. В среднем по году евро сформировался на уровне 74 рублей, доллар — около 67 рублей. Среди факторов, поддержавших движение вверх рублевых котировок, аналитики называют рост цен на "черное золото" и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.