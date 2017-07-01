Россия вошла в топ-5 стран с крупнейшей теневой экономикой

168
Сегодня, 11:26.
Экономика

В рейтинге крупнейших теневых экономик мира Россия заняла четвертую строку, пишет КомменсантЪ. Таковы результаты исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

Тень женщины.
Тень женщины. Фото: Скриншот видео ТВ-КОМ, "Участок 112".

По оценкам экспертов объем теневой экономики России составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны.

Всего в рейтинг вошли 28 стран. Определяющими факторами масштабов "тенизации" экономики России ACCA называет контроль за коррупцией, "демократическую ответственность" и рост ВВП.

Наибольшие показатели объема теневого сектора за 2016 год зафиксированы в Азербайджане (67% от ВВП), Нигерии (48% от ВВП), Украине (46% от ВВП). Наименьшие — в Китае (10,2%), Японии (10%) и США (7,8% ВВП).

Специалисты ACCA определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора.

В глобальном ВВП доля теневого сектора составила 22,66%. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров