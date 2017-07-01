Россия вошла в топ-5 стран с крупнейшей теневой экономикой

По оценкам экспертов объем теневой экономики России составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны.

Всего в рейтинг вошли 28 стран. Определяющими факторами масштабов "тенизации" экономики России ACCA называет контроль за коррупцией, "демократическую ответственность" и рост ВВП.

Наибольшие показатели объема теневого сектора за 2016 год зафиксированы в Азербайджане (67% от ВВП), Нигерии (48% от ВВП), Украине (46% от ВВП). Наименьшие — в Китае (10,2%), Японии (10%) и США (7,8% ВВП).

Специалисты ACCA определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора.

В глобальном ВВП доля теневого сектора составила 22,66%. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство.