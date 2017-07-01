Россия вошла в топ-5 стран с крупнейшей теневой экономикой

В рейтинге крупнейших теневых экономик мира Россия заняла четвертую строку, пишет КомменсантЪ. Таковы результаты исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).
По оценкам экспертов объем теневой экономики России составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны.
Всего в рейтинг вошли 28 стран. Определяющими факторами масштабов "тенизации" экономики России ACCA называет контроль за коррупцией, "демократическую ответственность" и рост ВВП.
Наибольшие показатели объема теневого сектора за 2016 год зафиксированы в Азербайджане (67% от ВВП), Нигерии (48% от ВВП), Украине (46% от ВВП). Наименьшие — в Китае (10,2%), Японии (10%) и США (7,8% ВВП).
Специалисты ACCA определяют теневую экономику как экономическую деятельность и полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора.
В глобальном ВВП доля теневого сектора составила 22,66%. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что основную ответственность за развитие теневой экономики несет правительство.
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