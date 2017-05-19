Россия ввела ограничения на ввоз молочной продукции из Белорусии

В список предприятий, попавших под ограничения, вошли, в частности, "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.

В продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин.

Россельхознадзор обратился с просьбой к белорусской стороной принять все необходимые меры по недопущению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм. В случае непринятия должных мер в отношении белорусских предприятий-нарушителей, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения в отношении таких предприятий.