Россия ввела ограничения на ввоз молочной продукции из Белорусии

Россельхознадзор с 19 мая ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции нескольких белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, гласит сообщение на сайте ведомства,
В список предприятий, попавших под ограничения, вошли, в частности, "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.
В продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин.
Россельхознадзор обратился с просьбой к белорусской стороной принять все необходимые меры по недопущению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм. В случае непринятия должных мер в отношении белорусских предприятий-нарушителей, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения в отношении таких предприятий.
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