Россия вводит запрет на ввоз говядины из Белоруссии

С 6 февраля Россия вводит запрет на поставки говядины из Минской области Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано.
Причиной для ввода ограничений стало то, что белорусские предприятия поставляли в Россию запрещенную украинскую и европейскую продукцию.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступал с заявлением о том, что Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 000 тонн украинской говядины в 2016 году. Ведомство выявило нарушителей и ограничило ввоз для нескольких предприятий. Отказ белорусской стороны в проведении совместной проверки предприятий только усилил подозрения Россельхознадзора в мошенничестве.
Более того, глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проверки, проведенной на белорусском предприятии, были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил, и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность, пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.