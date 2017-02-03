Россия вводит запрет на ввоз говядины из Белоруссии

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Сегодня, 13:25.
Жизнь

С 6 февраля Россия вводит запрет на поставки говядины из Минской области Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано.

Мясо.
Мясо. Фото: СС0.

Причиной для ввода ограничений стало то, что белорусские предприятия поставляли в Россию запрещенную украинскую и европейскую продукцию.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступал с заявлением о том, что Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 000 тонн украинской говядины в 2016 году. Ведомство выявило нарушителей и ограничило ввоз для нескольких предприятий. Отказ белорусской стороны в проведении совместной проверки предприятий только усилил подозрения Россельхознадзора в мошенничестве.

Более того, глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проверки, проведенной на белорусском предприятии, были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил, и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность, пишет znak.com.

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