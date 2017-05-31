Россия защитится от внешнего отключения рунета к 2021 году

К 2018 году в законодательстве будет зафиксирован статус Рунета и описана схема его работы. Технически устранить возможность отключения России от Интернета планируется к 2021 году. Об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика". Это документ, подготовленный межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи, уже направлен в правительство, сообщают "Известия".
Планы по защите подключения к Рунету закреплены в проекте программы "Цифровая экономика", подготовленном межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи. Документ предписывает к 2018 году определить правовой статус российского сегмента Интернета, его инфраструктуры, финансирования и так далее.
"Важно предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире", — сообщил "Известиям" руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" Илья Массух.
Эксперт пояснил, что в настоящее время существует несколько вариантов оставить Россию без Интернета, например, отключить корневые серверы DNS. В связи с этим готовящаяся программа предполагает появление собственных серверов на российской территории. К 2021 году страна должна получить автономную инфраструктуру для бесперебойного подключения пользователей.
По мнению главы Ассоциации Интернета вещей Андрея Колесникова, отключение России от глобальной Сети на практике невозможно, потому что для этого нужно, чтобы все страны разом отключили нас от DNS.
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