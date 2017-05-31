Россия защитится от внешнего отключения рунета к 2021 году

Планы по защите подключения к Рунету закреплены в проекте программы "Цифровая экономика", подготовленном межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи. Документ предписывает к 2018 году определить правовой статус российского сегмента Интернета, его инфраструктуры, финансирования и так далее.

"Важно предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире", — сообщил "Известиям" руководитель рабочей группы "Информационная безопасность" Илья Массух.

Эксперт пояснил, что в настоящее время существует несколько вариантов оставить Россию без Интернета, например, отключить корневые серверы DNS. В связи с этим готовящаяся программа предполагает появление собственных серверов на российской территории. К 2021 году страна должна получить автономную инфраструктуру для бесперебойного подключения пользователей.

По мнению главы Ассоциации Интернета вещей Андрея Колесникова, отключение России от глобальной Сети на практике невозможно, потому что для этого нужно, чтобы все страны разом отключили нас от DNS.