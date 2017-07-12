Россиян атаковал новый вирус, который крадет данные карт на кассах магазинов

В России распространяется новая модификация троянского вируса Neutrino. Он атакует платежные терминалы на кассах и похищает данные банковских карт. Об этом сообщили специалисты "Лаборатории Касперского"
Аналитики указывают, что модификация Neutrino не совсем типична для этого вируса: она не сразу вступает в активную фазу и приступает к сбору информации, а выжидает некоторое время после попадания в систему терминала. Именно эта особенность помогает ему обойти защитные технологии, пишет РБК.
Троянец похищает данные пластиковой карты, взаимодействующей с заражёнными POS-терминалами, которые позволяют изготовить её клон.
"Люди, расплачивающиеся в публичных местах, к сожалению, никак не могут себя защитить от этого вируса, поскольку внешних признаков заражения POS-терминал не имеет. Что касается самих владельцев бизнеса, можем порекомендовать им устанавливать только терминалы, защищённые по стандарту PCI DSS — им заражение данным вирусом не страшно", — рассказал RT руководитель отдела анализа вредоносного кода компании Group-IB Рустам Миркасымов.
Ранее, 6 июля, компания Group-IB рассказала о появлении нового "невидимого" вируса, с помощью которого через MMS хакеры воруют деньги с банковских карт. Существующие антивирусы пока не определяют этот вирус как "вредоносный софт".
Вирус, по данным киберрасследователей, также без ведома пользователя запрашивает баланс с номера SMS-банкинга зараженного телефона и переводит деньги на счета злоумышленников.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.