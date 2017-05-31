Россиян будут предупреждать о надвигающихся ураганах через громкоговорители

Но отказываться от использования трехпрограммных приемников МЧС не собирается. У этого способа по-прежнему остается масса плюсов, считают в ведомстве: энергонезависимость, помехоустойчивость, постоянная готовность к использованию.

Однако радиоточки явно не справляются с задачей оповещения о приближающейся опасности, как не справляются и СМС-оповещения.

Кроме того, у многих просто нет радиоточки в доме. В настоящее время услугу получают около 60% россиян. При этом тарифы на услугу продолжают расти.

"Безусловно, для оповещения и информирования населения необходимо задействовать все существующие сети связи: фиксированную и подвижную, радиотелефонную (сотовую), телевизионную, радиовещательную эфирную и проводную", — сообщили изданию в МЧС.

Сети проводного радиовещания позволяют вести звуковую трансляцию через громкоговорители в публичных местах. Однако остается актуальной проблема неготовности населения к восприятию информации о ЧП — специалисты опасаются, что при включении сирены в городах будет лишь начинаться паника.

29 мая на Москву и Московскую область обрушился ураган. От штормового ветра пострадали около 170 человек, 16 погибли. Буря сносила рекламные щиты, срывала кровлю с крыш, ломала деревья и переворачивала остановки общественного транспорта.

30 мая в Алтайском крае также бушевал ураган, порывы ветра достигали 34 м/с. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но последствия штормового ветра устраняются до сих пор.