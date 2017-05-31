Россиян будут предупреждать о надвигающихся ураганах через громкоговорители

Радиоточки, служащие в советское время одним из основных источников оповещения о ЧС, решено дополнить информированием через громкоговорители, пишут "Известия".
Но отказываться от использования трехпрограммных приемников МЧС не собирается. У этого способа по-прежнему остается масса плюсов, считают в ведомстве: энергонезависимость, помехоустойчивость, постоянная готовность к использованию.
Однако радиоточки явно не справляются с задачей оповещения о приближающейся опасности, как не справляются и СМС-оповещения.
Кроме того, у многих просто нет радиоточки в доме. В настоящее время услугу получают около 60% россиян. При этом тарифы на услугу продолжают расти.
"Безусловно, для оповещения и информирования населения необходимо задействовать все существующие сети связи: фиксированную и подвижную, радиотелефонную (сотовую), телевизионную, радиовещательную эфирную и проводную", — сообщили изданию в МЧС.
Сети проводного радиовещания позволяют вести звуковую трансляцию через громкоговорители в публичных местах. Однако остается актуальной проблема неготовности населения к восприятию информации о ЧП — специалисты опасаются, что при включении сирены в городах будет лишь начинаться паника.
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