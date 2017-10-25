Россиян планируют защищать от потери пенсионных накоплений при переходе в НПФ

Если к моменту перевода пенсионные накопления находились в ведении фонда менее пяти лет, клиент теряет инвестиционный доход. С этой проблемой наиболее часто сталкиваются клиенты НПФ, но она затрагивает и клиентов ВЭБа, управляющего накоплениями тех, кто остался в ПФР.

ЦБ намерен обязать фонды информировать людей о возможности потери инвестиционного дохода. Для контроля выполнения этой обязанности будет применяться аудио- и видеофиксация бесед сотрудников НПФ с клиентами. Также планируется создание реестра агентов, оформляющих переходы из одного фонда в другой.

Нередки случаи, когда крупные банки предлагали гражданам перейти в аффилированный пенсионный фонд, не предупреждая о потере дохода. Фиксировались также жалобы на оформление переходов и вовсе без ведома граждан.

"Теперь если кто-то предлагает гражданину сменить пенсионный фонд, будет возможность проверить, входит ли он в реестр авторизованных агентов или нет. С агента, входящего в реестр, можно будет спросить в случае, если будут зафиксированы нарушения", — пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

Положения, регламентирующие перевод надзора за переходами между пенсионными фондами в ведение СРО, приводятся в проекте указания ЦБ о базовых стандартах защиты прав и интересов физических и юридических лиц на пенсионном рынке. Разработанный документ может быть утвержден комитетом ЦБ по стандартам в течение месяца.