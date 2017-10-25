Россиян планируют защищать от потери пенсионных накоплений при переходе в НПФ

Центральный банк РФ намерен делегировать контроль за переходами граждан из одних негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в другие саморегулируемым организациям, чтобы защитить россиян от потери накоплений. Эта мера нацелена на решение проблемы с переводом граждан из одних фондов в другие без их ведома, пишут "Известия".
Если к моменту перевода пенсионные накопления находились в ведении фонда менее пяти лет, клиент теряет инвестиционный доход. С этой проблемой наиболее часто сталкиваются клиенты НПФ, но она затрагивает и клиентов ВЭБа, управляющего накоплениями тех, кто остался в ПФР.
ЦБ намерен обязать фонды информировать людей о возможности потери инвестиционного дохода. Для контроля выполнения этой обязанности будет применяться аудио- и видеофиксация бесед сотрудников НПФ с клиентами. Также планируется создание реестра агентов, оформляющих переходы из одного фонда в другой.
Нередки случаи, когда крупные банки предлагали гражданам перейти в аффилированный пенсионный фонд, не предупреждая о потере дохода. Фиксировались также жалобы на оформление переходов и вовсе без ведома граждан.
"Теперь если кто-то предлагает гражданину сменить пенсионный фонд, будет возможность проверить, входит ли он в реестр авторизованных агентов или нет. С агента, входящего в реестр, можно будет спросить в случае, если будут зафиксированы нарушения", — пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.
Положения, регламентирующие перевод надзора за переходами между пенсионными фондами в ведение СРО, приводятся в проекте указания ЦБ о базовых стандартах защиты прав и интересов физических и юридических лиц на пенсионном рынке. Разработанный документ может быть утвержден комитетом ЦБ по стандартам в течение месяца.
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